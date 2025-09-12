Трамп заявив, що "з високим рівнем упевненості" вбивцю активіста Кірка затримали

Американський президент повідомив, що хтось "дуже близький до вбивці Кірка здав його"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що "з високим ступенем упевненості" вбивцю праворадикального активіста Чарлі Кірка затримали. Про це він сказав в інтервʼю Fox News.

"Я думаю, що, з високим ступенем впевненості, ми його затримали. Він затриманий", – заявив Трамп.

Американський президент повідомив, що хтось "дуже близький до вбивці здав його". За його словами, затримати ймовірного стрільця допоміг "міністр, батько". Зараз підозрюваний перебуває у відділку поліції.

"Я сподіваюся, що його визнають винним, я гадаю і сподіваюся, що він отримає смертну кару за те, що він зробив. Чарлі Кірк був найкращою людиною, він цього не заслуговував. Він так наполегливо і так добре працював. Його всі любили", – сказав Трамп.