Трамп заявив, що "з високим рівнем упевненості" вбивцю активіста Кірка затримали
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що "з високим ступенем упевненості" вбивцю праворадикального активіста Чарлі Кірка затримали. Про це він сказав в інтервʼю Fox News.

"Я думаю, що, з високим ступенем впевненості, ми його затримали. Він затриманий", – заявив Трамп.

Американський президент повідомив, що хтось "дуже близький до вбивці здав його". За його словами, затримати ймовірного стрільця допоміг "міністр, батько". Зараз підозрюваний перебуває у відділку поліції.

"Я сподіваюся, що його визнають винним, я гадаю і сподіваюся, що він отримає смертну кару за те, що він зробив. Чарлі Кірк був найкращою людиною, він цього не заслуговував. Він так наполегливо і так добре працював. Його всі любили", – сказав Трамп.

  • 10 вересня Чарлі Кірк був поранений у шию під час публічного заходу в Університеті долини Юти. Його відвезли в лікарню, проте він помер.
  • Президент США відреагував на інцидент – Кірка називають "головним прихильником" Трампа. Він назвав це "темним моментом для США".
  • 11 вересня поліція показала фото ймовірного вбивці Кірка, а у ФБР пообіцяли винагороду за будь-яку інформацію про нього.
