Трамп заявив, що "з високим рівнем упевненості" вбивцю активіста Кірка затримали
Президент США Дональд Трамп заявив, що "з високим ступенем упевненості" вбивцю праворадикального активіста Чарлі Кірка затримали. Про це він сказав в інтервʼю Fox News.
"Я думаю, що, з високим ступенем впевненості, ми його затримали. Він затриманий", – заявив Трамп.
Американський президент повідомив, що хтось "дуже близький до вбивці здав його". За його словами, затримати ймовірного стрільця допоміг "міністр, батько". Зараз підозрюваний перебуває у відділку поліції.
"Я сподіваюся, що його визнають винним, я гадаю і сподіваюся, що він отримає смертну кару за те, що він зробив. Чарлі Кірк був найкращою людиною, він цього не заслуговував. Він так наполегливо і так добре працював. Його всі любили", – сказав Трамп.
- 10 вересня Чарлі Кірк був поранений у шию під час публічного заходу в Університеті долини Юти. Його відвезли в лікарню, проте він помер.
- Президент США відреагував на інцидент – Кірка називають "головним прихильником" Трампа. Він назвав це "темним моментом для США".
- 11 вересня поліція показала фото ймовірного вбивці Кірка, а у ФБР пообіцяли винагороду за будь-яку інформацію про нього.
Коментарі (0)