Трамп заявил, что "с высоким уровнем уверенности" убийцу активиста Кирка задержали

Американский президент сообщил, что кто-то "очень близкий к убийце Кирка сдал его"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с высокой степенью уверенности" убийцу праворадикального активиста Чарли Кирка задержали. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Я думаю, что, с высокой степенью уверенности, мы его задержали. Он задержан", – заявил Трамп.

Американский президент сообщил, что кто-то "очень близкий к убийце сдал его". По его словам, задержать предполагаемого стрелка помог "министр, отец". Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции.

"Я надеюсь, что его признают виновным, я думаю и надеюсь, что он получит смертную казнь за то, что он сделал. Чарли Кирк был лучшим человеком, он этого не заслуживал. Он так упорно и так хорошо работал. Его все любили", – сказал Трамп.