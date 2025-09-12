Трамп заявил, что "с высоким уровнем уверенности" убийцу активиста Кирка задержали
Президент США Дональд Трамп заявил, что "с высокой степенью уверенности" убийцу праворадикального активиста Чарли Кирка задержали. Об этом он сказал в интервью Fox News.
"Я думаю, что, с высокой степенью уверенности, мы его задержали. Он задержан", – заявил Трамп.
Американский президент сообщил, что кто-то "очень близкий к убийце сдал его". По его словам, задержать предполагаемого стрелка помог "министр, отец". Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции.
"Я надеюсь, что его признают виновным, я думаю и надеюсь, что он получит смертную казнь за то, что он сделал. Чарли Кирк был лучшим человеком, он этого не заслуживал. Он так упорно и так хорошо работал. Его все любили", – сказал Трамп.
- 10 сентября Чарли Кирк был ранен в шею во время публичного мероприятия в Университете долины Юты. Его отвезли в больницу, однако он умер.
- Президент США отреагировал на инцидент – Кирка называют "главным сторонником" Трампа. Он назвал это "темным моментом для США".
- 11 сентября полиция показала фото предполагаемого убийцы Кирка, а в ФБР пообещали вознаграждение за любую информацию о нем.
