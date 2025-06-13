ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командувача ВПС Ірану, який керував ударами по Ізраїлю

Амір Алі Хаджизаде (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що ліквідувала командувача Військово-повітряних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджизаде. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

За даними військових Ізраїлю, разом з ним загинув вищий командний склад ВПС Ірану, зокрема командувач сил БпЛА Тахер-Пур та очільник командування протиповітряної оборони Давуд Шейхіан.

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У повідомленні йдеться, що вночі розвідка виявила, що вищий командний склад ВПС КВІР зібрався в підземному командному центрі для підготовки до нападу на Ізраїль. Винищувачі Ізраїлю завдали ударів по цьому об’єкту.

Військові Ізраїлю наголосили, що ВПС КВІР відповідають за неодноразові атаки на ізраїльських цивільних осіб. Вони зазначили, що Хаджизаде та його підлеглі командували прямими ракетними та дроновими атаками Ірану на Ізраїль у жовтні 2024 року та ракетним ударом у квітні 2024 року.

Крім того, ліквідовані високопосадовці очолили напад на нафтові об'єкти Саудівської Аравії у вересні 2019 року.

Агентство Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників у регіоні пише, що мінімум 20 високопоставлених іранських командирів загинули в результаті ударів Ізраїлю.