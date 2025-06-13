ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего ВВС Ирана, руководившего ударами по Израилю

Амир Али Хаджизаде (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Армия обороны Израиля утверждает, что ликвидировала командующего Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным военных Израиля, вместе с ним погиб высший командный состав ВВС Ирана, в том числе командующий силами БпЛА Тахер-Пур и руководитель командования противовоздушной обороны Давуд Шейхиан.

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В сообщении говорится, что ночью разведка обнаружила, что высший командный состав ВВС КСИР собрался в подземном командном центре для подготовки к нападению на Израиль. Истребители Израиля нанесли удары по этому объекту.

Военные Израиля подчеркнули, что ВВС КСИР отвечают за неоднократные атаки на израильских гражданских лиц. Они отметили, что Хаджизаде и его подчиненные командовали прямыми ракетными и дроновыми атаками Ирана на Израиль в октябре 2024 года и ракетным ударом в апреле 2024 года.

Кроме того, ликвидированные чиновники возглавили нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года.

Агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников в регионе пишет, что минимум 20 высокопоставленных иранских командиров погибли в результате ударов Израиля.