ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего ВВС Ирана, руководившего ударами по Израилю
Армия обороны Израиля утверждает, что ликвидировала командующего Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
По данным военных Израиля, вместе с ним погиб высший командный состав ВВС Ирана, в том числе командующий силами БпЛА Тахер-Пур и руководитель командования противовоздушной обороны Давуд Шейхиан.
В сообщении говорится, что ночью разведка обнаружила, что высший командный состав ВВС КСИР собрался в подземном командном центре для подготовки к нападению на Израиль. Истребители Израиля нанесли удары по этому объекту.
Военные Израиля подчеркнули, что ВВС КСИР отвечают за неоднократные атаки на израильских гражданских лиц. Они отметили, что Хаджизаде и его подчиненные командовали прямыми ракетными и дроновыми атаками Ирана на Израиль в октябре 2024 года и ракетным ударом в апреле 2024 года.
Кроме того, ликвидированные чиновники возглавили нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года.
Агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников в регионе пишет, что минимум 20 высокопоставленных иранских командиров погибли в результате ударов Израиля.
- 13 июня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- В результате атаки убиты несколько высших военных чиновников Ирана, в том числе главнокомандующий КСИР Салами.