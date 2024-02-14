"Цезар", ймовірно, потонув завантаженим. Перехоплення ГУР: Спостерігаю уламки та маслянисту пляму

ВДК "Цезар Куніков" (Фото: відкриті джерела)

Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало перехоплені радіопереговори окупантів з місця знищення 14 лютого російського великого десантного корабля "Цезар Куніков". Зокрема у розвідці наголосили, що попередня візуальна оцінка осадки корабля показала, що під час затоплення він був завантажений.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними розвідки, місце затоплення ВДК оглядають російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8.

"Спостерігаю уламки та маслянисту пляму", — сказав російський пілот військово-транспортного літака Ан-26 Повітряно-космічних військ РФ.

За попередньою візуальною оцінкою розвідки осадки корабля — під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений.

За даними ГУР, затонулий корабель протягом 10 днів стояв біля спеціалізованої причальної стінки — "сліпа", звідки окупанти завантажують судна військовим озброєнням та технікою.

Читайте також: Генерал Павлюк про "Цезаря Кунікова": Росіяни не зможуть ходити українськими морями вільно

Спікер військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів LIGA.net , що у строю у Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.

, що у строю у Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів. Пізніше стало відомо, що ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки та оборони України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецназівці "Групи 13" ГУР МО.

Також речник ВМС у коментарі LIGA.net зауважив, що точна кількість моряків, які перебували на кораблі, поки відсутня, однак "втрати серед особового складу мають бути суттєвими".

Читайте також: Україна знищила ВДК "Цезар Куніков". Що відомо про "ветерана" війн у Косові, Грузії та Сирії