"Цезарь", вероятно, утонул загруженным. Перехват ГУР: Наблюдаю обломки и маслянистое пятно

По данным разведки, затонувший корабль в течение 10 дней стоял у специализированной причальной стенки – "слепая"

БДК "Цезарь Куников" (Фото: открытые источники)

Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало перехваченные радиопереговоры оккупантов с места уничтожения 14 февраля российского большого десантного корабля "Цезарь Куников". В частности, в разведке отметили, что предварительная визуальная оценка осадки корабля показала, что во время затопления он был загружен.

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По данным разведки, место затопления БДК осматривают российские вертолеты Ка-52 и Ми-8.

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", – сказал российский пилот военно-транспортного самолета Ан-26 Воздушно-космических войск РФ.

По предварительной визуальной оценке разведки осадки корабля – во время затопления "Цезарь Куников" был загружен.

По данным ГУР, затонувший корабль в течение 10 дней стоял у специализированной причальной стенки – "слепая", откуда оккупанты загружают суда военным вооружением и техникой.

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Спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net , что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей. Позже стало известно, что ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.

Также представитель ВМС в комментарии LIGA.net отметил, что точное количество моряков, находившихся на корабле, пока отсутствует, однако "потери среди личного состава должны быть существенными".

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