Генерал Павлюк про "Цезаря Кунікова": Росіяни не зможуть ходити українськими морями вільно

Павлюк заявив, що головне завдання Сил оборони – повернення всіх окупованих територій

Олександр Павлюк (Фото: скриншот із відео)

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" показує, що російський флот не зможе вільно ходити в українських територіальних водах.

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За його словами, головне завдання української армії – повне відновлення територіальної цілісності та повернення до кордонів 1991 року.

Він зазначив, що потоплення ВДК показує, що російський флот не зможе почуватися безкарно.

Раніше у Генеральному штабі офіційно підтвердили знищення "Цезаря Кунікова".

Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.

Спікер військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів LIGA.net , що у строю у Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.

, що у строю у Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів. Пізніше стало відомо, що ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки та оборони України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецназівці "Групи 13" ГУР МО.

"Цезар Куніков" брав участь в агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 року. Також ним росіяни перевозили військові вантажі до Сирії. Вперше він потрапив під удар сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти та піти у море.

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