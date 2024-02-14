Генерал Павлюк о "Цезаре Куникове": Россияне не смогут ходить по украинским морям свободно
Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что уничтожение большого десантного корабля "Цезарь Куников" показывает, что российский флот не сможет свободно ходить в украинских территориальных водах.

По его словам, главная задача украинской армии — полное восстановление территориальной целостности и возвращение к границам 1991 года. 

Он отметил, что потопление БДК показывает, что российский флот не сможет чувствовать себя безнаказанно. 

Ранее в Генеральном штабе официально подтвердили уничтожение "Цезаря Куникова".

Видео взрывов в море после удара по кораблю можно посмотреть по ссылке

  • Спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.
  • Позже стало известно, что ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.
  • "Цезарь Куников" принимал участие в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также им россияне перевозили военные грузы в Сирию. Впервые он попал под удар сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.

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