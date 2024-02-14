ВМС о "Цезаре": Экипаж в почти 90 моряков должен быть на борту. Потери будут серьезными

Спикер ВМС Плетенчук отметил, что пока точное количество потерь в личном составе, которые были на борту подтвердить не готовы

Цезарь Куников (Фото: открытые источники)

Главное управление разведки МО заявило о том, что поисково-спасательная операция оккупантов после уничтожения крупного десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" успеха не имела. Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net подтвердил эту информацию, однако, он отметил, что точное количество моряков, находившихся на корабле, пока отсутствует, однако "потери среди личного состава должны быть существенными".

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"По состоянию на сейчас верифицированной информации по поводу этого нет, есть только информация, что поисковая операция успехом не завершилась", – отметил он.

Плетенчук отметил, что хоть информация о количестве моряков, которые находились на борту по состоянию на сейчас отсутствует, однако можно быть уверенными, что "если он был в море – значит экипаж был на борту".

"Скорее всего – соответственно штатной численности, а это почти 90 моряков. Поэтому в принципе потери среди личного состава должны быть существенными, но пока количество мы подтвердить не готовы", – подчеркнул представитель ВМС.

Также он рассказал LIGA.net, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины официально подтвердили уничтожение крупного десантного корабля "Цезарь Куников" у побережья временно оккупированного Крыма. Видео взрывов в море после удара по кораблю можно просмотреть по ссылке.

Позже стало известно, что ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.

"Цезарь Куников" принимал участие в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также им россияне перевозили военные грузы в Сирию. Впервые он попал под удар сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.

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