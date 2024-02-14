ВМС о "Цезаре": Экипаж в почти 90 моряков должен быть на борту. Потери будут серьезными
Главное управление разведки МО заявило о том, что поисково-спасательная операция оккупантов после уничтожения крупного десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" успеха не имела. Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net подтвердил эту информацию, однако, он отметил, что точное количество моряков, находившихся на корабле, пока отсутствует, однако "потери среди личного состава должны быть существенными".
"По состоянию на сейчас верифицированной информации по поводу этого нет, есть только информация, что поисковая операция успехом не завершилась", – отметил он.
Плетенчук отметил, что хоть информация о количестве моряков, которые находились на борту по состоянию на сейчас отсутствует, однако можно быть уверенными, что "если он был в море – значит экипаж был на борту".
"Скорее всего – соответственно штатной численности, а это почти 90 моряков. Поэтому в принципе потери среди личного состава должны быть существенными, но пока количество мы подтвердить не готовы", – подчеркнул представитель ВМС.
Также он рассказал LIGA.net, что в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины официально подтвердили уничтожение крупного десантного корабля "Цезарь Куников" у побережья временно оккупированного Крыма. Видео взрывов в море после удара по кораблю можно просмотреть по ссылке.
- Позже стало известно, что ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.
- "Цезарь Куников" принимал участие в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также им россияне перевозили военные грузы в Сирию. Впервые он попал под удар сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.
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