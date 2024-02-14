ВМС про "Цезар": Екіпаж у майже 90 моряків мав бути на борту. Втрати мають бути суттєвими
Головне управління розвідки МО заявило про те, що пошуково-рятувальна операція окупантів після знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" успіху не мала. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net підтвердив цю інформацію, однак, він зауважив, що точна кількість моряків, які перебували на кораблі, поки відсутня, однак "втрати серед особового складу мають бути суттєвими".
"Станом на зараз верифікованої інформації щодо цього немає, маємо лише інформацію, що пошукова операція успіхом не завершилася" – зазначив він.
Плетенчук зазначив, що хоч інформація щодо кількості моряків, які перебували на борту станом на зараз відсутня, проте можна бути впевненими, що "якщо він був у морі – значить екіпаж був на борту".
"Скоріше за все – відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові", – наголосив речник ВМС.
Також він розповів LIGA.net, що у строю біля Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.
- У Генеральному штабі Збройних Сил України офіційно підтвердили знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.
- Пізніше стало відомо, що ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки й оборони України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО.
- "Цезар Куніков" брав участь в агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 року. Також ним росіяни перевозили військові вантажі до Сирії. Уперше він потрапив під удар Сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти й піти у море.
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