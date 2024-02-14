ВМС про "Цезар": Екіпаж у майже 90 моряків мав бути на борту. Втрати мають бути суттєвими

Речник ВМС Плетенчук зазначив, що поки що точну кількість втрат в особовому складі, які були на борту підтвердити не готові

Цезар Куніков (Фото: відкриті джерела)

Головне управління розвідки МО заявило про те, що пошуково-рятувальна операція окупантів після знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" успіху не мала. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net підтвердив цю інформацію, однак, він зауважив, що точна кількість моряків, які перебували на кораблі, поки відсутня, однак "втрати серед особового складу мають бути суттєвими".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Станом на зараз верифікованої інформації щодо цього немає, маємо лише інформацію, що пошукова операція успіхом не завершилася" – зазначив він.

Плетенчук зазначив, що хоч інформація щодо кількості моряків, які перебували на борту станом на зараз відсутня, проте можна бути впевненими, що "якщо він був у морі – значить екіпаж був на борту".

"Скоріше за все – відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові", – наголосив речник ВМС.

Також він розповів LIGA.net, що у строю біля Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.

У Генеральному штабі Збройних Сил України офіційно підтвердили знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.

Пізніше стало відомо, що ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки й оборони України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО.

"Цезар Куніков" брав участь в агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 року. Також ним росіяни перевозили військові вантажі до Сирії. Уперше він потрапив під удар Сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти й піти у море.

Читайте також: ЗСУ: З початку великої війни Україна вивела з ладу 33% Чорноморського флоту Росії