ЦВК на рік подовжила термін, у який Чорновол може подати документи, щоб стати нардепкою
Центральна виборча комісія на рік продовжила термін, у який Тетяна Чорновол має подати документи для реєстрації народною депутаткою, оскільки та перебуває на військовій службі. Повідомлення про це було опубліковано на сайті ЦВК.
6 жовтня відомство отримало заяву Чорновол, у якій вона пояснила, що є поважні причини, які перешкоджають їй у встановлений законом 20-денний строк подати відповідні документи.
Військова попросила продовжити цей термін до одного року у зв'язку з тим, що вона проходить службу в Силах безпеки та оборони.
Комісія, розглянувши заяву, визнала причини поважними та встановила строк, у який Чорновол має подати документи – до 6 жовтня 2026 року включно.
У парламент політикиня пройде за списком партії "Європейська солідарність".
Тетяна Чорновол – народна депутатка України VIII скликання, українська журналістка та громадська діячка, екскореспондентка низки українських видань. Відома в Україні завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму колишнього президента Віктора Януковича, акціям на Майдані під час Революції гідності.
У 2014 році Чорновол брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов".
З 24 лютого 2022 року брала участь у боях поблизу Чернігова та в Київській області. Має військове звання молодшого лейтенанта.
- ЦВК визнала Чорновол обраною нардепкою 18 вересня 2025 року.
- Це сталось після того, як Комісія засвідчила дострокове припинення повноважень нардепа від ЄС, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, який був убитий 30 серпня у Львові.
