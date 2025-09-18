ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною нардепкою

Тетяна Чорновол (Фото: Facebook-акаунт політикині)

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Комісія отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень Андрія Парубія, вбитого наприкінці серпня у Львові.

Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії Європейська солідарність.

ЦВК розглянула документ і визнала Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, внесену до виборчого списку партії під №27, обраною народною депутаткою на вказаних виборах.