ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною нардепкою
Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Про це повідомила пресслужба ЦВК.
Комісія отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень Андрія Парубія, вбитого наприкінці серпня у Львові.
Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії Європейська солідарність.
ЦВК розглянула документ і визнала Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, внесену до виборчого списку партії під №27, обраною народною депутаткою на вказаних виборах.
Тетяна Чорновол – народна депутатка України VIII скликання, українська журналістка та громадська діячка, екскореспондентка низки українських видань. Відома в Україні завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму колишнього президента Віктора Януковича, акціям на Майдані під час Революції гідності.
У 2014 році Чорновол брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов".
З 24 лютого 2022 року брала участь у боях поблизу Чернігова та в Київській області. Має військове звання молодшого лейтенанта.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета, випустивши близько восьми куль.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- Того самого дня затриманому оголосили про підозру. 2 вересня суд у Львові заарештував підозрюваного.
- 18 вересня депутати звернулися до Зеленського щодо присвоєння Парубію звання Героя України.
