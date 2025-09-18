ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною нардепкою
Тетяна Чорновол (Фото: Facebook-акаунт політикині)

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Комісія отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень Андрія Парубія, вбитого наприкінці серпня у Львові.

Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії Європейська солідарність.

ЦВК розглянула документ і визнала Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, внесену до виборчого списку партії під №27, обраною народною депутаткою на вказаних виборах.

ДОВІДКА

Тетяна Чорновол – народна депутатка України VIII скликання, українська журналістка та громадська діячка, екскореспондентка низки українських видань. Відома в Україні завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму колишнього президента Віктора Януковича, акціям на Майдані під час Революції гідності.

У 2014 році Чорновол брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов".

З 24 лютого 2022 року брала участь у боях поблизу Чернігова та в Київській області. Має військове звання молодшого лейтенанта.

