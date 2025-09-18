ЦИК признала Татьяну Черновол избранным нардепом

Татьяна Черновол может занять место убитого в конце августа Андрея Парубия

Татьяна Черновол (Фото: Facebook-аккаунт политика)

Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Черновол избранным народным депутатом Украины. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Комиссия получила от аппарата Верховной Рады документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий Андрея Парубия, убитого в конце августа во Львове.

Парубий был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии Европейская солидарность.

ЦИК рассмотрела документ и признала Черновол, следующего по очередности кандидата, включенную в избирательный список партии под №27, избранной народным депутатом на указанных выборах.