ЦИК признала Татьяну Черновол избранным нардепом
Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Черновол избранным народным депутатом Украины. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Комиссия получила от аппарата Верховной Рады документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий Андрея Парубия, убитого в конце августа во Львове.
Парубий был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии Европейская солидарность.
ЦИК рассмотрела документ и признала Черновол, следующего по очередности кандидата, включенную в избирательный список партии под №27, избранной народным депутатом на указанных выборах.
Татьяна Черновол – народный депутат Украины VIII созыва, украинская журналистка и общественный деятель, экс-корреспондент ряда украинских изданий. Известна в Украине благодаря резонансным расследованиям коррупционных схем режима бывшего президента Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции достоинства.
В 2014 году Черновол участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов".
С 24 февраля 2022 года участвовала в боях вблизи Чернигова и в Киевской области. Имеет воинское звание младшего лейтенанта.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета, выпустив около восьми пуль.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержание мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
- В тот же день задержанному объявили о подозрении. 2 сентября суд во Львове арестовал подозреваемого.
- 18 сентября депутаты обратились к Зеленскому о присвоении Парубию звания Героя Украины.
