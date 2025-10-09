ЦИК на год продлила срок, в который Черновол может подать документы, чтобы стать нардепом
Центральная избирательная комиссия на год продлила срок, в который Татьяна Черновол должна подать документы для регистрации народным депутатом, поскольку та находится на военной службе. Сообщение об этом было опубликованно на сайте ЦИК.
6 октября ведомство получило заявление Черновол, в котором она объяснила, что есть уважительные причины, которые препятствуют ей в установленный законом 20-дневный срок подать соответствующие документы.
Военная попросила продлить этот срок до одного года в связи с тем, что она проходит службу в Силах безопасности и обороны.
Комиссия, рассмотрев заявление, признала причины уважительными и установила срок, в который Черновол должна подать документы – до 6 октября 2026 года включительно.
В парламент политик пройдет по списку партии "Европейская солидарность".
Татьяна Черновол – народный депутат Украины VIII созыва, украинская журналистка и общественный деятель, экс-корреспондент ряда украинских изданий. Известна в Украине благодаря резонансным расследованиям коррупционных схем режима бывшего президента Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции достоинства.
В 2014 году Черновол участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов".
С 24 февраля 2022 года участвовала в боях вблизи Чернигова и в Киевской области. Имеет воинское звание младшего лейтенанта.
- ЦИК признала Черновол избранным нардепом 18 сентября 2025 года.
- Это произошло после того, как Комиссия засвидетельствовала досрочное прекращение полномочий нардепа от ЕС, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который был убит 30 августа во Львове.
