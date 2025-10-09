ЦИК на год продлила срок, в который Черновол может подать документы, чтобы стать нардепом

Военная попросила Центризбирком продлить срок в связи со своей службой

Татьяна Черновол (Фото: Facebook военнослужащей)

Центральная избирательная комиссия на год продлила срок, в который Татьяна Черновол должна подать документы для регистрации народным депутатом, поскольку та находится на военной службе. Сообщение об этом было опубликованно на сайте ЦИК.

6 октября ведомство получило заявление Черновол, в котором она объяснила, что есть уважительные причины, которые препятствуют ей в установленный законом 20-дневный срок подать соответствующие документы.

Военная попросила продлить этот срок до одного года в связи с тем, что она проходит службу в Силах безопасности и обороны.

Комиссия, рассмотрев заявление, признала причины уважительными и установила срок, в который Черновол должна подать документы – до 6 октября 2026 года включительно.

В парламент политик пройдет по списку партии "Европейская солидарность".

СПРАВКА Татьяна Черновол – народный депутат Украины VIII созыва, украинская журналистка и общественный деятель, экс-корреспондент ряда украинских изданий. Известна в Украине благодаря резонансным расследованиям коррупционных схем режима бывшего президента Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции достоинства. В 2014 году Черновол участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов". С 24 февраля 2022 года участвовала в боях вблизи Чернигова и в Киевской области. Имеет воинское звание младшего лейтенанта.