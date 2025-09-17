Тисячі людей по всій Словаччині вийшли на мітинги проти політики Фіцо

Роберт Фіцо (Фото: ресурс окупантів)

У вівторок, 16 вересня, тисячі людей зібралися по всій Словаччині на загальнонаціональний масовий протест проти економічної та проросійської політики прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Про це повідомило агентство Associated Press.

Мітинги відбулися у 16 великих містах, включаючи столицю Братиславу.

Остання хвиля протестів була підживлена поїздкою Фіцо до Китаю, де він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним втретє після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Пакет заходів жорсткої економії, нещодавно схвалений урядом, ще більше розлютив протестувальників, пише медіа.

Уряд заявляє, що ці заходи необхідні для скорочення дефіциту бюджету, який минулого року склав 5,3% ВВП і став другим за величиною показником серед країн, що використовують євро. Очікується, що цього року дефіцит складе 5%, що перевищить встановлений Європейським Союзом ліміт у 3%.

Заходи включають збільшення витрат на медичне та соціальне страхування, податок на доходи для осіб з високим доходом і податок на додану вартість на деякі продукти, а також можливе скорочення національних свят.

Профспілки та інші критики заявили, що найбільше постраждають прості люди, тоді як підприємства скаржаться, що заходи не спрямовані на стимулювання економіки.

"Словакам це набридло", – заявив Міхал Шимечка, голова партії Прогресивна Словаччина, присутнім на площі Свободи в Братиславі.

Його партія очолила протести разом із трьома іншими політичними групами: "Свобода та солідарність", "Християнські демократи" та "Демократи".

"Ми відрізняємося один від одного, але я можу гарантувати, що ми будемо працювати разом", – сказав Шимечка.

Деякі лідери запропонували організувати загальний страйк проти уряду.

"Досить нам Фіцо", – скандували люди.

Минулого тижня протести поновилися з метою засудження зустрічі Фіцо з Путіним та іншими авторитарними лідерами в Пекіні. Він був єдиним главою країни ЄС, який відвідав військовий парад, організований лідером Китаю Сі Цзіньпіном з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.