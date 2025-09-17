Тысячи людей по всей Словакии вышли на митинги против политики Фицо

Роберт Фицо (Фото: ресурс оккупантов)

Во вторник, 16 сентября, тысячи людей собрались по всей Словакии на общенациональный массовый протест против экономической и пророссийской политики премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Митинги состоялись в 16 крупных городах, включая столицу Братиславу.

Последняя волна протестов была подпитана поездкой Фицо в Китай, где он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в третий раз после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пакет мер жесткой экономии, недавно одобренный правительством, еще больше разозлил протестующих, пишет медиа.

Правительство заявляет, что эти меры необходимы для сокращения дефицита бюджета, который в прошлом году составил 5,3% ВВП и стал вторым по величине показателем среди стран, использующих евро. Ожидается, что в этом году дефицит составит 5%, что превысит установленный Европейским Союзом лимит в 3%.

Меры включают увеличение расходов на медицинское и социальное страхование, налог на доходы для лиц с высоким доходом и налог на добавленную стоимость на некоторые продукты, а также возможное сокращение национальных праздников.

Профсоюзы и другие критики заявили, что больше всего пострадают простые люди, тогда как предприятия жалуются, что меры не направлены на стимулирование экономики.

"Словакам это надоело", — заявил Михал Шимечка, глава партии Прогрессивная Словакия, собравшимся на площади Свободы в Братиславе.

Его партия возглавила протесты вместе с тремя другими политическими группами: "Свобода и солидарность", "Христианские демократы" и "Демократы".

"Мы отличаемся друг от друга, но я могу гарантировать, что мы будем работать вместе", — сказал Шимечка.

Некоторые лидеры предложили организовать всеобщую забастовку против правительства.

"Хватит нам Фицо", — скандировали люди.

На прошлой неделе протесты возобновились с целью осуждения встречи Фицо с Путиным и другими авторитарными лидерами в Пекине. Он был единственным главой страны ЕС, который посетил военный парад, организованный лидером Китая Си Цзиньпином по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.