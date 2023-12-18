У 2021 році 32% українців довіряли укрЗМІ. У 2023 році ситуація ще гірше – опитування КМІС

Показники поточного року відкинули цю довіру до 2021-го. Зараз 29% респондентів впевнені, що ЗМІ транслюють правдиву та перевірену інформацію

Фото: Unsplash, Paul Hanaoka

У 2023 році люди стали менше довіряти українським ЗМІ. Київський міжнародний інститут соціології, який провів відповідне опитування, пише, що така тенденція прослідковувалася у грудні 2021 року.

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Інфографіка КМІС вказує на те, що два роки тому 32% українців заявили про свою довіру до національних ЗМІ. Водночас 39% людей сказали, що зовсім не довіряють їм.

У 2022 році рейтинг довіри до українських медіа значно виріс – 57% опитаних. Загалом 14% людей сказали, що не довіряють укрЗМІ.

Показники поточного року відкинули цю довіру до 2021-го. Зараз 29% респондентів впевнені, що ЗМІ транслюють правдиву та перевірену інформацію. 40% так не вважають.

ДОВІДКА Опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології у період з 29 листопада до 9 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано дорослих українців (старших 18 років) по всій території країни, окрім тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей і Криму. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%, 1,5% — для показників, близьких до 5%. Опитування не має замовника, оскільки є власною ініціативою КМІС. Опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології у період з 29 листопада до 9 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано дорослих українців (старших 18 років) по всій території країни, окрім тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей і Криму. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%, 1,5% — для показників, близьких до 5%. Опитування не має замовника, оскільки є власною ініціативою КМІС.

Інфографіка: КМІС

Наприкінці жовтня КМІС спілкувався з українцями з деокупованих та прифронтових територій та виявив, що половина (51%) опитаних довіряє інформації з Telegram-каналів. Крім того, 41% вважає їх джерелом №1 для себе.

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