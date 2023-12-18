В 2021 году 32% украинцев доверяли укрСМИ. В 2023 году ситуация еще хуже – опрос КМИС
В 2023 году люди стали меньше доверять украинским СМИ. Киевский международный институт социологии, который провел соответствующий опрос, пишет, что такая тенденция прослеживалась в декабре 2021 года.
Инфографика КМИС указывает, что два года назад 32% украинцев заявили о своем доверии к национальным СМИ. При этом 39% людей сказали, что совсем не доверяют им.
В 2022 году рейтинг доверия к украинским медиа значительно вырос – 57% опрошенных. Всего 14% людей сказали, что не доверяют УкрСМИ.
Показатели текущего года отбросили это доверие к 2021 году. В настоящее время 29% респондентов уверены, что СМИ транслируют правдивую и проверенную информацию. 40% так не считают.
- В конце октября КМИС общался с украинцами с деоккупированных и прифронтовых территорий, обнаружив, что половина (51%) опрошенных доверяет информации из Telegram-каналов. Кроме того, 41% считают их источником №1 для себя.
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