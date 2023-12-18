В 2021 году 32% украинцев доверяли укрСМИ. В 2023 году ситуация еще хуже – опрос КМИС

Показатели текущего года отбросили это доверие к 2021 году. Сейчас 29% респондентов уверены, что СМИ транслируют правдивую и проверенную информацию

Фото: Unsplash, Paul Hanaoka

В 2023 году люди стали меньше доверять украинским СМИ. Киевский международный институт социологии, который провел соответствующий опрос, пишет, что такая тенденция прослеживалась в декабре 2021 года.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Инфографика КМИС указывает, что два года назад 32% украинцев заявили о своем доверии к национальным СМИ. При этом 39% людей сказали, что совсем не доверяют им.

В 2022 году рейтинг доверия к украинским медиа значительно вырос – 57% опрошенных. Всего 14% людей сказали, что не доверяют УкрСМИ.

Показатели текущего года отбросили это доверие к 2021 году. В настоящее время 29% респондентов уверены, что СМИ транслируют правдивую и проверенную информацию. 40% так не считают.

СПРАВКА Опрос проведен Киевским международным институтом социологии в период с 29 ноября по 9 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошены взрослые украинцы (старше 18 лет) по всей территории страны, кроме временно оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крыма. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% — для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 10%, 1,5% — для показателей, близких к 5%. Опрос не имеет заказчика, поскольку является собственной инициативой КМИС. Опрос проведен Киевским международным институтом социологии в период с 29 ноября по 9 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошены взрослые украинцы (старше 18 лет) по всей территории страны, кроме временно оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крыма. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% — для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 10%, 1,5% — для показателей, близких к 5%. Опрос не имеет заказчика, поскольку является собственной инициативой КМИС.

Инфографика: КМИС

В конце октября КМИС общался с украинцами с деоккупированных и прифронтовых территорий, обнаружив, что половина (51%) опрошенных доверяет информации из Telegram-каналов. Кроме того, 41% считают их источником №1 для себя.

Читайте также: 27% украинцев проверяют новости каждый час. 11% вообще не читают новости – опрос