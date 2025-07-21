У 60 ОМБр розпочато службову перевірку через можливе порушення прав військових

Перевірка розпочалася після публічної скарги медика батальйону на посадовців бригади

Ілюстративне фото: 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Командування 60 окремої механізованої Інгулецької бригади розпочало службову перевірку щодо можливого порушення прав військовослужбовців підрозділу. Про це повідомляється на сторінці бригади.

Перевірку розпочато після публічного звернення начальника медичного пункту одного з батальйонів Андрія Зоті, який повідомив про ймовірні порушення з боку посадових осіб 60 ОМБр.

У заяві військовослужбовець поскаржився на командира батальйону, начальника штабу, командира бригади та начальника медичної служби бригади.

За словами Зоті, керівники підрозділу перешкоджали звільненню військовослужбовців за станом здоров’я, вимагали не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям, приховували санітарні втрати та чинили на нього тиск.

"Я готовий надати свідчення та докази правоохоронним органам про кричущі правопорушення керівництвом нашої бригади, батальйону та їхню професійну некомпетентність", – заявив медик.

Як повідомили у 60 ОМБр, до перевірки залучено представників органів контролю та військової служби правопорядку.

"Командування висловлює готовність сприяти об’єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників або обмеження прав військовослужбовців", – заявили у керівництві бригади.

Командування зазначило, що у разі підтвердження викладених фактів винні будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами військового та кримінального законодавства України.

На ситуацію відреагувала уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова.

За її словами, публічний конфлікт у бригаді назрівав вже давно, адже свідомий рядовий і офіцерський склад тривалий час намагався донести проблеми підрозділів до командування.

"По 60 ОМБр деякий час тому я доповідала командуванню всіх рівнів, зокрема головкому. Мала перед тим годинну розмову з комбригом. Не допомогло", – написала вона.

За словами Решетилової, це не поодинокий випадок і вона зверталася до Генштабу з вимогою перевірки ще одного суміжного підрозділу, де склалася аналогічна ситуація.