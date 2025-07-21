В 60 ОМБр начата служебная проверка из-за возможного нарушения прав военнослужащих

Иллюстративное фото: 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада

Командование 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады начало служебное расследование по поводу возможного нарушения прав военнослужащих подразделения. Об этом сообщается на странице бригады.

Проверка начата после публичного обращения начальника медицинского пункта одного из батальонов Андрея Зоти, который сообщил о возможных нарушениях со стороны должностных лиц 60 ОМБр.

В заявлении военнослужащий пожаловался на командира батальона, начальника штаба, командира бригады и начальника медицинской службы бригады.

По словам Зоти, руководители подразделения препятствовали увольнению военнослужащих по состоянию здоровья, требовали не оказывать медицинскую помощь раненым бойцам, скрывали санитарные потери и оказывали на него давление.

"Я готов дать показания и предоставить доказательства правоохранительным органам о вопиющих правонарушениях со стороны руководства нашей бригады, батальона, а также об их профессиональной некомпетентности", – заявил медик.

Как сообщили в 60 ОМБр, к проверке привлечены представители органов контроля и военной службы правопорядка.

"Командование заявляет о готовности содействовать объективному расследованию и подчеркивает недопустимость давления на медицинских работников или ограничения прав военнослужащих", – заявили в руководстве бригады.

Командование отметило, что в случае подтверждения изложенных фактов виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с нормами военного и уголовного законодательства Украины.

На ситуацию отреагировала уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.

По ее словам, публичный конфликт в бригаде назревал уже давно, поскольку сознательный рядовой и офицерский состав долгое время пытался донести проблемы подразделений до командования.

"О 60 отдельной механизированной бригаде я сообщала командованию всех уровней, в том числе главнокомандующему, некоторое время назад. Перед этим у меня был часовой разговор с командиром бригады. Это не помогло", – написала она.

По словам Решетиловой, это не единичный случай, и она обращалась в Генеральный штаб с просьбой проверить еще одно соседнее подразделение, где сложилась аналогичная ситуация.