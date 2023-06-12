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Біля Бахмута росіяни намагаються контратакувати, Сили оборони просунулися до 700 метрів – ВСУ

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 09:44
Біля Бахмута росіяни намагаються контратакувати, Сили оборони просунулися до 700 метрів – ВСУ - Фото
Сергій Череватий (Скриншот відео)

На флангах біля Бахмута Сили оборони просунулися ще на відстань до 700 метрів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Спікер повідомив, що на Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. Російські окупанти намагаються контратакувати, але безрезультатно.

Минулої доби на цьому напрямку сталося три бойові зіткнення, ворог здійснив 249 артобстрілів і два авіанальоти.

Сили оборони продовжували контратакувати там, де були можливості.

"На флангах пройшли від 250 до 700 метрів, відсунувши ворога", – сказав Череватий.

Водночас 66 окупантів було знищено, 83 поранено, троє потрапили в полон.

Сили оборони спалили дві російські бойові машини піхоти, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідні міномети "Нона", гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад боєприпасів.

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Наталія Медведєва
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війнабахмутСергій Череватий
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