Біля Бахмута росіяни намагаються контратакувати, Сили оборони просунулися до 700 метрів – ВСУ

На флангах біля Бахмута Сили оборони просунулися ще на відстань до 700 метрів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Спікер повідомив, що на Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. Російські окупанти намагаються контратакувати, але безрезультатно.

Минулої доби на цьому напрямку сталося три бойові зіткнення, ворог здійснив 249 артобстрілів і два авіанальоти.

Сили оборони продовжували контратакувати там, де були можливості.

"На флангах пройшли від 250 до 700 метрів, відсунувши ворога", – сказав Череватий.

Водночас 66 окупантів було знищено, 83 поранено, троє потрапили в полон.

Сили оборони спалили дві російські бойові машини піхоти, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідні міномети "Нона", гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад боєприпасів.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка .

та . Вранці 12 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили селище Сторожове на кордоні Донецької та Запорізької областей.

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