Біля Бахмута росіяни намагаються контратакувати, Сили оборони просунулися до 700 метрів – ВСУ
На флангах біля Бахмута Сили оборони просунулися ще на відстань до 700 метрів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Спікер повідомив, що на Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. Російські окупанти намагаються контратакувати, але безрезультатно.
Минулої доби на цьому напрямку сталося три бойові зіткнення, ворог здійснив 249 артобстрілів і два авіанальоти.
Сили оборони продовжували контратакувати там, де були можливості.
"На флангах пройшли від 250 до 700 метрів, відсунувши ворога", – сказав Череватий.
Водночас 66 окупантів було знищено, 83 поранено, троє потрапили в полон.
Сили оборони спалили дві російські бойові машини піхоти, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідні міномети "Нона", гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад боєприпасів.
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