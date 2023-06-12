У Бахмута россияне пытаются контратаковать, Силы обороны продвинулись до 700 метров – ВСУ
На флангах возле Бахмута Силы обороны продвинулись еще на расстояние до 700 метров. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Спикер сообщил, что на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. Российские оккупанты пытаются контратаковать, но безрезультатно.
За минувшие сутки на этом направлении произошло три боестолкновения, враг совершил 249 артобстрелов и два авианалета.
Силы обороны продолжали контратаковать там, где были возможности.
"На флангах прошли от 250 до 700 метров, отодвинув врага", – сказал Череватый.
При этом 66 оккупантов были уничтожены, 83 ранены, трое попали в плен.
Силы обороны сожгли две российские боевые машины пехоты, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад боеприпасов.
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