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У Бахмута россияне пытаются контратаковать, Силы обороны продвинулись до 700 метров – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 09:44
У Бахмута россияне пытаются контратаковать, Силы обороны продвинулись до 700 метров – ВСУ - Фото
Сергей Череватый (Скриншот видео)

На флангах возле Бахмута Силы обороны продвинулись еще на расстояние до 700 метров. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Спикер сообщил, что на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. Российские оккупанты пытаются контратаковать, но безрезультатно.

За минувшие сутки на этом направлении произошло три боестолкновения, враг совершил 249 артобстрелов и два авианалета.

Силы обороны продолжали контратаковать там, где были возможности.

"На флангах прошли от 250 до 700 метров, отодвинув врага", – сказал Череватый.

При этом 66 оккупантов были уничтожены, 83 ранены, трое попали в плен.

Силы обороны сожгли две российские боевые машины пехоты, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад боеприпасов.

Читайте также: Наступление ВСУ: Пользуемся тем, что россияне не слажены и плохо знают местность

Наталья Медведева
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войнабахмутСергей Череватый
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