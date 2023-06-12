У Бахмута россияне пытаются контратаковать, Силы обороны продвинулись до 700 метров – ВСУ

На флангах возле Бахмута Силы обороны продвинулись еще на расстояние до 700 метров. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Спикер сообщил, что на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. Российские оккупанты пытаются контратаковать, но безрезультатно.

За минувшие сутки на этом направлении произошло три боестолкновения, враг совершил 249 артобстрелов и два авианалета.

Силы обороны продолжали контратаковать там, где были возможности.

"На флангах прошли от 250 до 700 метров, отодвинув врага", – сказал Череватый.

При этом 66 оккупантов были уничтожены, 83 ранены, трое попали в плен.

Силы обороны сожгли две российские боевые машины пехоты, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад боеприпасов.

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.

Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена. Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка .

и . Утром 12 июня стало известно, что ВСУ освободили поселок Сторожевое на границе Донецкой и Запорожской областей.

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