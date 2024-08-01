У Байдена підтвердили, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

Олексій Навальний (Фото: Patrick Seeger/EPA)

Олексій Навальний, який помер у лютому в російській колонії, мав бути частиною домовленості Заходу та Росії про обмін ув’язненими. Про це на брифінгу повідомив радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван.

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За його словами, США раніше "працювали з нашими партнерами над угодою, яка включатиме Навального".

"Насправді того самого дня, коли він [Навальний] помер, я бачив батьків Евана Гершковича. Я сказав їм, що президент сповнений рішучості досягти цього, навіть у світлі тих трагічних новин. Що ми будемо працювати день і ніч, щоб дожити до цього дня", – заявив Салліван, маючи на увазі обмін ув'язненими.

Він наголосив, що ця робота тривала протягом останніх кількох місяців і досягла кульмінації 1 серпня.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що троє американських громадян і один власник грін-карти, які були несправедливо ув'язнені в Росії, повертаються додому. Це колишній морпіх США Пол Вілан, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева і російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, який має російське і британське громадянство.

За даними CBS, великий обмін ув'язненими між США, Росією, Німеччиною та трьома іншими західними країнами загалом складається з 24 осіб.

16 лютого росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті Навального винен Путін.

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