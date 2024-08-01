У Байдена подтвердили, что Навального планировали обменять в рамках соглашения с Россией

Алексей Навальный (Фото: Patrick Seeger/EPA)

Умерший в феврале в российской колонии Алексей Навальный должен был быть частью договоренности Запада и России об обмене заключенными. Об этом на брифинге сообщил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

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По его словам, США ранее "работали с нашими партнерами над соглашением, которое будет включать Навального".

"На самом деле, в тот же день, когда он [Навальный] умер, я видел родителей Эвана Гершковича. Я сказал им, что президент полон решимости достичь этого, даже в свете тех трагических новостей. Что мы будем работать день и ночь, чтобы дожить до этого дня", – заявил Салливан, имея в виду обмен заключенными.

Он подчеркнул, что эта работа продолжалась последние несколько месяцев и достигла кульминации 1 августа.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что трое американских граждан и один владелец грин-карты, которые были несправедливо заключены в России, возвращаются домой. Это бывший морпех США Пол Уилан, репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева и российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, имеющий российское и британское гражданство.

По данным CBS, большой обмен заключенными между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами в целом состоит из 24 человек.

16 февраля россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти Навального виноват Путин.

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