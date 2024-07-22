У Брюсселі за зачиненими дверима обговорять наслідки "миротворчої місії" Орбана
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель проведе закрите засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, де обговорять наслідки візитів угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та Пекіна. Про це він заявив у Брюсселі, передає польська агенція PAP.
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"Сьогодні я проведу закриту зустріч лише за участю міністрів, щоб обговорити, що відбулося впродовж минулих тижнів у контексті візиту до Києва, Москви та Пекіна прем’єр-міністра Орбана", – сказав він.
На думку Борреля, міністрам важливо обговорити це, щоб розуміти, як бути далі з угорським головуванням у Раді ЄС найближчими місяцями.
Наступного дня після початку головування Угорщини Орбан розпочав так звану миротворчу місію.
На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським 2 липня він запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. 5 липня угорський лідер поїхав до Москви до російського диктатора Володимира Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини. Також Орбан зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та експрезидентом США Дональдом Трампом – всіх вважає важливими для наближення миру в Україні.
- 16 липня Bild писало, що Орбан надіслав президенту Європейської ради Шарлю Мішелю листа, в якому навів коротку оцінку його "миротворчої місії".
- Мішель своєю чергою заявив, що жодних дискусій про Україну не може відбуватися без України.
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