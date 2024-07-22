У Брюсселі за зачиненими дверима обговорять наслідки "миротворчої місії" Орбана

Після початку головування Угорщини у Раді ЄС прем'єр країни розпочав візити, зокрема, до Києва, Москви та Пекіна

Віктор Орбан та Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/Pepe Torres)

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель проведе закрите засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, де обговорять наслідки візитів угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та Пекіна. Про це він заявив у Брюсселі, передає польська агенція PAP.

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"Сьогодні я проведу закриту зустріч лише за участю міністрів, щоб обговорити, що відбулося впродовж минулих тижнів у контексті візиту до Києва, Москви та Пекіна прем’єр-міністра Орбана", – сказав він.

На думку Борреля, міністрам важливо обговорити це, щоб розуміти, як бути далі з угорським головуванням у Раді ЄС найближчими місяцями.

Наступного дня після початку головування Угорщини Орбан розпочав так звану миротворчу місію.

На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським 2 липня він запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. 5 липня угорський лідер поїхав до Москви до російського диктатора Володимира Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини. Також Орбан зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та експрезидентом США Дональдом Трампом – всіх вважає важливими для наближення миру в Україні.

16 липня Bild писало, що Орбан надіслав президенту Європейської ради Шарлю Мішелю листа, в якому навів коротку оцінку його "миротворчої місії".

Мішель своєю чергою заявив, що жодних дискусій про Україну не може відбуватися без України.

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