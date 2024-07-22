В Брюсселе за закрытыми дверями обсудят последствия "миротворческой миссии" Орбана

После начала председательства Венгрии в Совете ЕС премьер страны начал визиты, в частности, в Киев, Москву и Пекин

Виктор Орбан и Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/Pepe Torres)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель проведет закрытое заседание министров иностранных дел Евросоюза, где обсудят последствия визитов венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин. Об этом он заявил в Брюсселе, передает польское агентство PAP.

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"Сегодня я проведу закрытую встречу только с участием министров, чтобы обсудить, что произошло на прошедших неделях в контексте визита в Киев, Москву и Пекин премьер-министра Орбана", – сказал он.

По мнению Борреля, министрам важно обсудить это, чтобы понимать, как быть дальше с венгерским председательством в Совете ЕС в ближайшие месяцы.

На следующий день после начала председательства Венгрии Орбан начал так называемую миротворческую миссию.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским 2 июля он предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров. 5 июля венгерский лидер поехал в Москву к российскому диктатору Владимиру Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии. Также Орбан встречался с лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и экс-президентом США Дональдом Трампом – всех считает важными для приближения мира в Украине.

16 июля Bild писало, что Орбан направил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором привел краткую оценку его "миротворческой миссии".

Мишель в свою очередь заявил, что никаких дискуссий об Украине не может происходить без Украины.

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