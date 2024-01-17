У Кривому Розі пролунали вибухи. ЗСУ писали про зліт МіГ-31К та політ ракети на місто

На всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К

МіГ-31 (Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA)

У Кривому Розі вранці 17 січня пролунали вибухи. Про звуки повідомило Суспільне.

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Близько 10:43 командування Повітряних сил написало про зліт винищувача МіГ-31К, який переносить аеробалістичні ракети типу "Кинджал" з аеродрому Моздок.

Вже о 10:56 військові попередили про політ ракети на Кривий Ріг.

Звуки вибухів було чути близько 11:00.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони офіційної інформації поки що немає.

В Одесі внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 у ніч проти 17 січня є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані по Одесі, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.

В Одесі вранці 17 січня знову пролунали вибухи, російські окупанти атакували область ракетами.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили 19 із 20 "шахедів", також окупанти вдарили по Україні двома ракетами С-300.

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