В Кривом Роге прогремели взрывы. ВСУ писали о взлете МиГ-31К и полете ракеты на город

МіГ-31 (Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA)

В Кривом Роге утром 17 января прогремели взрывы. О звуках сообщило Суспильне.

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Около 10:43 командование Воздушных сил написало о взлете истребителя МиГ-31К, который переносит аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" с аэродрома Моздок.

Уже в 10:56 военные предупредили о полете ракеты на Кривой Рог.

Звуки взрывов были слышны около 11:00.

О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны официальной информации пока нет.

В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены по Одессе, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.

В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.

Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.

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