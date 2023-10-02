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У Кулеби заспокоїли щодо продовження допомоги США: Там таке щороку, трагедії немає

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02.10.2023, 13:44
У Кулеби заспокоїли щодо продовження допомоги США: Там таке щороку, трагедії немає - Фото
Микола Точицький (Фото: скріншот з відео)

Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький заявив, що законопроект про тимчасове фінансування американського бюджету без допомоги України "не є трагедією". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, для тих, хто стежить за внутрішньою політикою США, зрозуміло, що у Вашингтоні щороку тривають гарячі дискусії щодо бюджету.

Він зазначив, що є політична воля американського президента Джо Байдена та представників обох палат Конгресу.

"Дискусія в США продовжуватиметься, гроші на фінансування є. Ми спокійно працюємо, не вважаємо це трагедією. Враховуємо цей факт, застосовуємо інші тактики, щоб продовжити допомогу", — сказав Точицький.

Також читайте: Спікер Палати представників США: Пріоритет для мене — Америка. Але Україні я хочу допомогти

Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаМикола ТочицькиймзсДжо БайденКонгрес США
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