У Кулеби заспокоїли щодо продовження допомоги США: Там таке щороку, трагедії немає
02.10.2023, 13:44
Микола Точицький (Фото: скріншот з відео)
Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький заявив, що законопроект про тимчасове фінансування американського бюджету без допомоги України "не є трагедією". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, для тих, хто стежить за внутрішньою політикою США, зрозуміло, що у Вашингтоні щороку тривають гарячі дискусії щодо бюджету.
Він зазначив, що є політична воля американського президента Джо Байдена та представників обох палат Конгресу.
"Дискусія в США продовжуватиметься, гроші на фінансування є. Ми спокійно працюємо, не вважаємо це трагедією. Враховуємо цей факт, застосовуємо інші тактики, щоб продовжити допомогу", — сказав Точицький.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.
- Білий дім просив Конгрес виділити для України $ 24 млрд до кінця 2023 року.
- Востаннє Конгрес ухвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
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