У Кулеби заспокоїли щодо продовження допомоги США: Там таке щороку, трагедії немає

Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький заявив, що законопроект про тимчасове фінансування американського бюджету без допомоги України "не є трагедією". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, для тих, хто стежить за внутрішньою політикою США, зрозуміло, що у Вашингтоні щороку тривають гарячі дискусії щодо бюджету.

Він зазначив, що є політична воля американського президента Джо Байдена та представників обох палат Конгресу.

"Дискусія в США продовжуватиметься, гроші на фінансування є. Ми спокійно працюємо, не вважаємо це трагедією. Враховуємо цей факт, застосовуємо інші тактики, щоб продовжити допомогу", — сказав Точицький.

Також читайте: Спікер Палати представників США: Пріоритет для мене — Америка. Але Україні я хочу допомогти

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.