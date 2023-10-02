У Кулебы успокоили насчет продолжения помощи США: Там такое каждый год, трагедии нет

Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий заявил, что законопроект о временном финансировании американского бюджета без помощи Украине "не является трагедией". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, для тех, кто следит за внутренней политикой США понятно, что в Вашингтоне каждый год идут горячие дискуссии по вопросу бюджета.

Он отметил, что есть политическая воля американского президента Джо Байдена и представителей обеих палат Конгресса.

"Дискуссия в США будет продолжаться, деньги на финансирование есть. Мы спокойно работаем, не считаем это трагедией. Учитываем этот факт, применяем другие тактики, чтобы продлить помощь", — сказал Точицкий.

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