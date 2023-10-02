У Кулебы успокоили насчет продолжения помощи США: Там такое каждый год, трагедии нет
02.10.2023, 13:44
Николай Точицкий (Фото: скриншот с видео)
Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий заявил, что законопроект о временном финансировании американского бюджета без помощи Украине "не является трагедией". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, для тех, кто следит за внутренней политикой США понятно, что в Вашингтоне каждый год идут горячие дискуссии по вопросу бюджета.
Он отметил, что есть политическая воля американского президента Джо Байдена и представителей обеих палат Конгресса.
"Дискуссия в США будет продолжаться, деньги на финансирование есть. Мы спокойно работаем, не считаем это трагедией. Учитываем этот факт, применяем другие тактики, чтобы продлить помощь", — сказал Точицкий.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.
- Белый дом просил Конгресс выделить для Украины $24 млрд до конца 2023 года.
- В последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
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