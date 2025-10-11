У Мексиці через сильні зливи загинуло щонайменше 27 людей

Через сильні зливи у Мексиці, окрім загиблих людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти

Злива в Мексиці (Фото: EPA)

В Мексиці через сильні зливи, які спричинили зсуви ґрунту, загинули щонайменше 27 людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зливи призвели до відключення електроенергії та виходу річок із берегів у кількох штатах країни.

Зокрема, у штаті Ідальго, за даними цивільного захисту, загинули 16 людей, близько 1000 будинків і сотні шкіл зазнали пошкоджень.

Губернатор штату Пуебла Алехандро Армента заявив, що щонайменше дев'ять осіб загинули внаслідок зсувів та інших надзвичайних подій, а ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Також влада повідомила про ще дві смерті в штаті Веракрус.

Міністерство оборони повідомило, що спрямувало понад 5400 співробітників для допомоги в моніторингу ситуації, евакуації й очищенні постраждалих районів.

Водночас шторми "Раймонд" і "Прісцилла" і далі несуть дощі на півострів Баха-Каліфорнія та західне узбережжя Мексики.

Por favor medios de comunicación difundan que en Poza Rica Veracruz y al rededores necesitamos ayuda por inundaciones! #ayuda #Mexico #PozaRica #inundaciones pic.twitter.com/9ehR3zbnuE — Lisshen ziada. (@Jimensita) October 10, 2025

🚨 Poza rica , Veracruz , Fonden :

Porque así están disfrutando lo votado en Poza Rica, Veracruz.

🚬

La gobernadora @rocionahle decía que el río Cazones no se iba a desbordar.

🤡@PartidoMorenaMx prefiere andar defendiendo a Venezuela y Palestina y México en la mrda.

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻… pic.twitter.com/VeQ2rdoiNW — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 10, 2025