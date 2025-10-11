В Мексике из-за сильных ливней погибли по меньшей мере 27 человек
В Мексике из-за сильных ливней, которые вызвали оползни, погибли по меньшей мере 27 человек, еще несколько считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что проливные дожди привели к отключению электроэнергии и выходу рек из берегов в нескольких штатах страны.
В частности, в штате Идальго, по данным гражданской защиты, погибли 16 человек, около 1000 домов и сотни школ повреждены
Губернатор штата Пуэбла Алехандро Армента заявил, что по меньшей мере девять человек погибли в результате оползней и других чрезвычайных происшествий, а еще пятеро считаются пропавшими без вести. Также власти сообщили о еще двух смертях в штате Веракрус.
Министерство обороны сообщило, что направило более 5400 сотрудников для помощи в мониторинге ситуации, эвакуации и очистке пострадавших районов.
В то же время штормы "Раймонд" и "Присцилла" продолжают приносить дожди на полуостров Баха-Калифорния и западное побережье Мексики.
Por favor medios de comunicación difundan que en Poza Rica Veracruz y al rededores necesitamos ayuda por inundaciones! #аюда #Мексико #PozaRica #inundaciones pic.twitter.com/9ehR3zbnuE- Лишен зиада (@Jimensita) 10 октября 2025 г
🚨 Поза рика , Веракрус , Фонден :- Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) 10 октября 2025 г
Porque así están disfrutando lo votado en Poza Rica, Veracruz.
🚬
La gobernadora @rocionahle decía que el río Cazones no se iba a desbordar.
🤡@PartidoMorenaMx prefiere andar defendiendo a Venezuela y Palestina y México en la mrda.
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻.. pic.twitter.com/VeQ2rdoiNW
- В начале июля стихия накрыла США. Наводнения в Техасе начались 4 июля после сильного ливня. Из-за осадков, превысивших предыдущие прогнозы, уровень воды в реке Гуадалупе резко повысился до более чем восьми метров.
- 13 июля сообщалось о 129 погибших и 166 пропавших без вести.
- В конце июля стихия также накрыла Китай. Сильные дожди привели к смерти 30 человек в Пекине и отключению электроэнергии в некоторых деревнях.
Комментарии (0)