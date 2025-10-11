В Мексике из-за сильных ливней погибли по меньшей мере 27 человек
Ливень в Мексике (Фото: EPA)

В Мексике из-за сильных ливней, которые вызвали оползни, погибли по меньшей мере 27 человек, еще несколько считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что проливные дожди привели к отключению электроэнергии и выходу рек из берегов в нескольких штатах страны.

В частности, в штате Идальго, по данным гражданской защиты, погибли 16 человек, около 1000 домов и сотни школ повреждены

Губернатор штата Пуэбла Алехандро Армента заявил, что по меньшей мере девять человек погибли в результате оползней и других чрезвычайных происшествий, а еще пятеро считаются пропавшими без вести. Также власти сообщили о еще двух смертях в штате Веракрус.

Министерство обороны сообщило, что направило более 5400 сотрудников для помощи в мониторинге ситуации, эвакуации и очистке пострадавших районов.

В то же время штормы "Раймонд" и "Присцилла" продолжают приносить дожди на полуостров Баха-Калифорния и западное побережье Мексики.

  • В начале июля стихия накрыла США. Наводнения в Техасе начались 4 июля после сильного ливня. Из-за осадков, превысивших предыдущие прогнозы, уровень воды в реке Гуадалупе резко повысился до более чем восьми метров.
  • 13 июля сообщалось о 129 погибших и 166 пропавших без вести.
  • В конце июля стихия также накрыла Китай. Сильные дожди привели к смерти 30 человек в Пекине и отключению электроэнергии в некоторых деревнях.
