У Мелітополі партизани підірвали позашляховик з окупантами. Вижили не всі – ГУР
Українські партизани в тимчасово окупованому Мелітополі підірвали машину з окупантами, серед ворогів є загиблі. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Інформація про вибух у Мелітополі з'явилася ввечері 14 січня. Її опублікував Telegram-канал Николаевский Ванек, який, як вважається, пов'язаний з українськими військовими та спецслужбами.
За його словами, епізод відбувся близько 19:30 в районі вулиці Гоголя.
Сьогодні це підтвердила українська розвідка. ГУР заявило, що партизани підірвали російський позашляховик УАЗ Patriot. Зачепило й чотирьох окупантів, невідома кількість з яких загинула.
За даними Ванька, вижив лише один окупант, але цю інформацію перевіряють спецслужби.
- 14 листопада 2023 року українські дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами в Горностаївці. Представник ГУР заявив LIGA.net, що Росія зазнала втрат.
- 28 листопада ЗСУ вдарили по ЦНАПу з загарбниками у Ювілейному Херсонської області.
- 2 грудня на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя українські партизани ліквідували російських окупантів та пошкодили їхню техніку.
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