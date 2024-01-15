В Мелитополе партизаны подорвали внедорожник с оккупантами. Выжили не все – ГУР

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Украинские партизаны во временно оккупированном Мелитополе подорвали машину с оккупантами, у врага есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Информация о взрыве в Мелитополе появилась вечером 14 января. Ее опубликовал Telegram-канал Николаевский Ванек, который, как считается, связан с украинскими военными и спецслужбами.

По его словам, эпизод произошел около 19:30 в районе улицы Гоголя.

Сегодня это подтвердила украинская разведка. ГУР заявило, что партизаны подорвали российский внедорожник УАЗ Patriot. Зацепило и четырех оккупантов, неизвестное количество из которых погибло.

По данным Ванька, выжил всего один оккупант, но эту информацию проверяют спецслужбы.

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14 ноября 2023 года украинские дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. Представитель ГУР заявил LIGA.net, что Россия понесла потери.

28 ноября ВСУ ударили по ЦПАУ с захватчиками в Юбилейном Херсонской области.

2 декабря на въезде во временно оккупированный Мелитополь украинские партизаны ликвидировали российских оккупантов и повредили их технику.

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