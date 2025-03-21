У Міноборони Швеції заявили, що передання Україні літаків-розвідників відбувається за графіком

Літак ASC890 (Фото: Міноборони Швеції)

Передання Україні шведських літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC890, про яке оголосили у травні минулого року, не відстає від графіка. Про це повідомило латвійське медіа Delfi з посиланням на Міністерство оборони Швеції.

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Терміни постачання пов'язані з підготовкою певних модифікацій винищувачів F-16, зазначили у відомстві.

"Терміни постачання ASC890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16", – сказали в Міноборони Швеції.

Там додали, що затримки у переданні літаків-розвідників Україні немає.

"Ми працюємо відповідно до початкового графіка, але з міркувань безпеки не повідомлятимемо, коли й де відбувалися чи відбуватимуться ті чи інші дії", – наголосили в Міноборони.

Швеція також допомагає з навчанням українських льотчиків, підготовкою персоналу для обслуговування та операторів бортового обладнання, повідомили в оборонному відомстві.

ДОВІДКА. ASC890 також відомий під назвою Saab 340 AEW&C або S-100B Argus. Літак розроблений шведською аерокосмічною та оборонною компанією Saab. Він оснащений турбогвинтовими двигунами General Electric CT7−9B та радаром Ericsson Erieye PS-890. Радарна система спостереження ASC890 охоплює понад 500 000 квадратних кілометрів по горизонталі та поширюється на висоту понад 18 200 метрів. Над морською поверхнею система може виявляти та відстежувати такі об'єкти як винищувачі, вертольоти, що зависають в повітрі, крилаті ракети та навіть морські цілі розміром із водні мотоцикли.

У травні 2024 року стало відомо, що Швеція передасть Україні літак радіолокаційної розвідки та управління (ASC890).

Тодішній речник Повітряних сил Євлаш заявляв, що літак від Швеції слугуватиме, зокрема, підсиленням для F-16.

Згодом в уряді Швеції заявили, що передадуть Україні не один, а два літаки радіолокаційної розвідки та управління.