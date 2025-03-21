В Минобороны Швеции заявили, что передача ВСУ самолетов-разведчиков проходит по графику

Самолет ASC890 (Фото: Минобороны Швеции)

Передача Украине шведских самолетов радиолокационной разведки и управления ASC890, о которой объявили в мае прошлого года, не отстает от графика. Об этом сообщило латвийское медиа Delfi со ссылкой на Министерство обороны Швеции.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Сроки поставки связаны с подготовкой определенных модификаций истребителей F-16, отметили в ведомстве.

"Сроки поставки ASC890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16", – сказали в Минобороны Швеции.

Там добавили, что задержки в передаче самолетов-разведчиков Украине нет.

"Мы работаем в соответствии с начальным графиком, но по соображениям безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия", — подчеркнули в Минобороны.

Швеция также помогает с обучением украинских летчиков, подготовкой персонала для обслуживания и операторов бортового оборудования, сообщили в оборонном ведомстве.

СПРАВКА. ASC890 также известен под названием Saab 340 AEW&C или S-100B Argus. Самолет создан шведской аэрокосмической и оборонной компанией Saab. Он оснащен турбовинтовыми двигателями General Electric CT7-9B и радаром Ericsson Erieye PS-890. Радарная система наблюдения ASC890 включает более 500 000 квадратных километров по горизонтали и распространяется на высоту более 18 200 метров. Над морской поверхностью система может обнаруживать и отслеживать такие объекты как истребители, зависающие в воздухе вертолеты, крылатые ракеты и даже морские цели размером как водные мотоциклы.

В мае 2024 года стало известно, что Швеция передаст Украине самолет радиолокационной разведки и управления (ASC890).

Тогдашний спикер Воздушных сил Евлаш заявлял, что самолет от Швеции будет служить, в частности, усилением для F-16.

Впоследствии в правительстве Швеции заявили, что передадут Украине не один, а два самолета радиолокационной разведки и управления.