У Москві сідає вантажний літак з Ірану. Імовірно, зі зброєю – трек польоту
Фото: Мілітарний

Іранський вантажний літак Іл-76ТД Pouya Air йде на посадку на московському аеродромі "Внуково". Трек його польоту відображено на Flightradar.

Востаннє це повітряне судно приземлялося у російській столиці 6 грудня, а до цього – 8 листопада. 

За даними моніторингових каналів, зокрема monitor, на борту літака, ймовірно, вантаж військового призначення. 

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Іл-76ТД вилетів з Тегерану о 08:10 і має сісти у Москві об 11:40. Того ж дня він вирушить у зворотний бік.

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