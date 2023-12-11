У Москві сідає вантажний літак з Ірану. Імовірно, зі зброєю – трек польоту
Іранський вантажний літак Іл-76ТД Pouya Air йде на посадку на московському аеродромі "Внуково". Трек його польоту відображено на Flightradar.
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Востаннє це повітряне судно приземлялося у російській столиці 6 грудня, а до цього – 8 листопада.
За даними моніторингових каналів, зокрема monitor, на борту літака, ймовірно, вантаж військового призначення.
Іл-76ТД вилетів з Тегерану о 08:10 і має сісти у Москві об 11:40. Того ж дня він вирушить у зворотний бік.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.
- Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.
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