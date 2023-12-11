В Москве садится грузовой самолет из Ирана. Вероятно, с оружием – трек полета
Иранский грузовой самолет Ил-76ТД Pouya Air идет на посадку на московском аэродроме "Внуково". Трек его полета отображен на Flightradar.
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Последний раз это воздушное судно приземлялось в российской столице 6 декабря, а до этого – 8 ноября.
По данным мониторинговых каналов, в частности monitor, на борту самолета предположительно груз военного назначения.
Ил-76ТД вылетел из Тегерана в 08:10 и должен сесть в Москву в 11:40. В тот же день он отправится в обратную сторону.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет информации о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты.
- Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.
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