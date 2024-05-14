У МЗС спростували наратив Росії про "зірвану мирну угоду" з Москвою навесні 2022-го
Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба спростував чутки про те, Україна і Росія нібито були близькі до мирної угоди ще навесні 2022 року, але під впливом Великої Британії Київ "відхилив її". Про це він заявив у відеокоментарі, оприлюдненому в соцмережі Х.
"Це одна з улюблених брехливих історій, які поширює Росія і ті, хто їй симпатизує. Якщо уважніше подивитися на факти, вся ця історія не тримається купи", — зазначив він.
Міністр закликав подумати, чому Росія "розкручує" цю історію. Він зазначив, що, фокусуючи увагу на стамбульських перемовинах, росіяни намагаються перекласти провину за війну в центрі Європі з себе як агресора на Україну, яка зазнала нападу.
"Вони хочуть, щоб люди забули, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року і замість цього фокусують увагу на перемовинах наприкінці березня 2022 року", — заявив Кулеба.
За його словами, зміщуючи фокус, Москва намагається переконати всіх, що, мовляв, Росія справді хотіла миру, але Україна його відкинула.
Міністр нагадав, що українська і російська делегації справді зустрічалися у Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення й обговорювали шляхи завершення війни.
"Але наші позиції були настільки різними, а вимоги РФ настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися. Ті проєкти документів, які злили у ЗМІ, лише відображають, що дискусія була, але не можуть вважатися справжнім текстом угоди", — наголосив Кулеба.
Він додав, що кожен дипломат знає принцип, що "домовленості немає, доки не погоджено усе".
"І абсолютно точно можна казати, що у березні-квітні 2022 року ніяких домовленостей не було", – сказав міністр.
Кулеба також спростував ще один російський наратив, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон приїздив до Києва і нібито тиснув на президента Володимира Зеленського, щоб той не укладав мирної угоди з Росією.
Глава МЗС заявив, що винним у зриві потенційної угоди можна вважати лише російського диктатора Володимира Путіна.
- 15 квітня президент Польщі Дуда заявив, що наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та Росією немає – Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні.
- 30 квітня державний секретар США Блінкен заявив, що якщо РФ продемонструє бажання вести мирні переговори, США точно "будуть там".
- 2 травня представник ГУР Скібіцький заявив, що не бачить можливості для України виграти війну на полі бою самотужки, проте змістовні переговори між Києвом і Москвою вважає можливими не раніше другої половини наступного року.
Читайте також: Новий секретар РНБО про ідеї поступок територій в обмін на "мир": Було б жорстокою зрадою українців