В МИД опровергли нарратив России о "сорванном мирном соглашении" с Москвой весной 2022-го

В МИД подчеркнули, что смещая фокус, Москва пытается убедить всех, что мол, РФ хотела мира, но Украина его отвергла

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг слухи о том, что Украина и Россия якобы были близки к мирному соглашению еще весной 2022 года, но под влиянием Великобритании Киев "отверг ее". Об этом он заявил в видеокомментарии, обнародованном в соцсети Х.

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"Это одна из любимых лживых историй, которые распространяет Россия и те, кто ей симпатизирует. Если внимательнее посмотреть на факты, вся эта история не держится вместе", – отметил он.

Министр призвал подумать, почему Россия "раскручивает" эту историю. Он отметил, что фокусируя внимание на стамбульских переговорах, россияне пытаются переложить вину за войну в центре Европе с себя как агрессора на Украину, которая подверглась нападению.

"Они хотят, чтобы люди забыли, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года и вместо этого фокусируют внимание на переговорах в конце марта 2022 года", – заявил Кулеба.

По его словам, смещая фокус, Москва пытается убедить всех, что мол, Россия действительно хотела мира, но Украина его отвергла.

Министр напомнил, что украинская и российская делегации действительно встречались в Стамбуле в начале полномасштабного вторжения и обсуждали пути завершения войны.

"Но наши позиции были настолько разными, а требования РФ настолько абсурдными, что перспективы какого-то реального решения даже не просматривались. Те проекты документов, которые слили в СМИ, лишь отражают, что дискуссия была, но не могут считаться настоящим текстом соглашения", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что каждый дипломат знает принцип, что "договоренности нет, пока не согласовано все".

"И абсолютно точно можно говорить, что в марте-апреле 2022 года никаких договоренностей не было", – сказал министр.

Кулеба также опроверг еще один российский нарратив, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон приезжал в Киев и якобы оказывал давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот не заключал мирного соглашения с Россией.

Глава МИД заявил, что виновным в срыве потенциального соглашения можно считать только российского диктатора Владимира Путина.

15 апреля президент Польши Дуда заявил , что пока никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет – Киев имеет жесткую позицию относительно победы в войне.

30 апреля государственный секретарь США Блинкен заявил , что если РФ продемонстрирует желание вести мирные переговоры, США точно "будут там".

2 мая представитель ГУР Скибицкий заявил , что не видит возможности для Украины выиграть войну на поле боя самостоятельно, однако содержательные переговоры между Киевом и Москвой считает возможными не раньше второй половины следующего года.

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