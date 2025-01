У Німеччині за місяць до виборів десятки тисяч людей протестували проти АдН – відео

У Берліні біля Бранденбурзьких воріт зібрався величезний натовп, який свистів у свистки, співав антифашистські пісні та тримав плакати, що засуджують партію АдН. Акція під назвою "Море вогнів проти зсуву вправо" зібрала щонайменше 35 000 учасників.

Протести проти правого екстремізму відбулися також в інших містах, зокрема в Мюнстері та Зігені в Північному Рейні – Вестфалії. У Галле, де АдН розпочала свою передвиборчу кампанію, поліція зафіксувала від 8000 до 9000 протестувальників.

🇩🇪#Germany In many cities in Germany : Tens of thousands demonstrate against the far-right



Many posters were directed not only against the AfD, but also against CDU leader Merz: in many places, tens of thousands of people took to the streets to protest against a shift to the… pic.twitter.com/LP0rhpky9M