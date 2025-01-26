У Німеччині за місяць до виборів десятки тисяч людей протестували проти АдН – відео
Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN

У Німеччині за місяць до дострокових виборів у Бундестаг відбулися багатотисячні протести проти ультраправої партії Альтернатива для Німеччини, пише DW. Вони почалися 25 січня й тривають наступного дня.

У Берліні біля Бранденбурзьких воріт зібрався величезний натовп, який свистів у свистки, співав антифашистські пісні та тримав плакати, що засуджують партію АдН. Акція під назвою "Море вогнів проти зсуву вправо" зібрала щонайменше 35 000 учасників.

Протести проти правого екстремізму відбулися також в інших містах, зокрема в Мюнстері та Зігені в Північному Рейні – Вестфалії. У Галле, де АдН розпочала свою передвиборчу кампанію, поліція зафіксувала від 8000 до 9000 протестувальників.

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