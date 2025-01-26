У Німеччині за місяць до виборів десятки тисяч людей протестували проти АдН – відео
У Німеччині за місяць до дострокових виборів у Бундестаг відбулися багатотисячні протести проти ультраправої партії Альтернатива для Німеччини, пише DW. Вони почалися 25 січня й тривають наступного дня.
У Берліні біля Бранденбурзьких воріт зібрався величезний натовп, який свистів у свистки, співав антифашистські пісні та тримав плакати, що засуджують партію АдН. Акція під назвою "Море вогнів проти зсуву вправо" зібрала щонайменше 35 000 учасників.
Протести проти правого екстремізму відбулися також в інших містах, зокрема в Мюнстері та Зігені в Північному Рейні – Вестфалії. У Галле, де АдН розпочала свою передвиборчу кампанію, поліція зафіксувала від 8000 до 9000 протестувальників.
🇩🇪#Germany In many cities in Germany : Tens of thousands demonstrate against the far-right— 🔴 Wars and news 🛰️ (@EUFreeCitizen) January 26, 2025
Many posters were directed not only against the AfD, but also against CDU leader Merz: in many places, tens of thousands of people took to the streets to protest against a shift to the… pic.twitter.com/LP0rhpky9M
Was just going grocery shopping and stumbled into a protest here in Cologne, Germany 🇩🇪😆 they hate the AFD (Conservative Party) and also Elon 🤣 pic.twitter.com/Yf4IpHSh15— Author, Jasmyn Morning (@JasmynMorning) January 25, 2025
- 20 грудня 2024 року американський мільярдер Ілон Маск виступив на підтримку ультраправої Альтернативи для Німеччини, що стоїть на проросійських позиціях. У січні він провів онлайн-трансляцію із лідером політсили Аліс Вайдель.
- 31 грудня Шольц заявляв, що результат виборів у країні вирішувати точно не "власникам каналів соціальних мереж".
- 17 січня 2025 року німецький канцлер сказав, що дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі.