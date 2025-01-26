В Германии за месяц до выборов десятки тысяч человек протестовали против АдН – видео

В Германии за месяц до досрочных выборов в Бундестаг прошли многотысячные протесты против ультраправой партии Альтернатива для Германии, пишет DW. Они начались 25 января и продолжаются на следующий день.

В Берлине у Бранденбургских ворот собралась огромная толпа, которая свистел в свистки, пела антифашистские песни и держала плакаты, осуждающие партию АдГ. Акция под названием "Море огней против сдвига вправо" собрала не менее 35 000 участников.

Протесты против правого экстремизма состоялись также в других городах, в частности в Мюнстере и Зигене в Северном Рейне – Вестфалии. В Галле, где АдГ начала свою предвыборную кампанию, полиция зафиксировала от 8000 до 9000 протестующих.

🇩🇪 #Германия в многих городах в Германии : 1000 тысяч демонстрантов на far-right



Многие последователи были помещены не только на AfD, а на CDU leader Merz: в нескольких метрах, несколько человек из людей, бегущих к streets к протесту на сдвиг к… pic.twitter.com/LP0rhpky9M — 🔴 Wars and news 🛰️ (@EUFreeCitizen) January 26, 2025