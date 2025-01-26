В Германии за месяц до выборов десятки тысяч человек протестовали против АдН – видео
В Германии за месяц до досрочных выборов в Бундестаг прошли многотысячные протесты против ультраправой партии Альтернатива для Германии, пишет DW. Они начались 25 января и продолжаются на следующий день.
В Берлине у Бранденбургских ворот собралась огромная толпа, которая свистел в свистки, пела антифашистские песни и держала плакаты, осуждающие партию АдГ. Акция под названием "Море огней против сдвига вправо" собрала не менее 35 000 участников.
Протесты против правого экстремизма состоялись также в других городах, в частности в Мюнстере и Зигене в Северном Рейне – Вестфалии. В Галле, где АдГ начала свою предвыборную кампанию, полиция зафиксировала от 8000 до 9000 протестующих.
🇩🇪 #Германия в многих городах в Германии : 1000 тысяч демонстрантов на far-right— 🔴 Wars and news 🛰️ (@EUFreeCitizen) January 26, 2025
Многие последователи были помещены не только на AfD, а на CDU leader Merz: в нескольких метрах, несколько человек из людей, бегущих к streets к протесту на сдвиг к… pic.twitter.com/LP0rhpky9M
Был только покупка grocery покупки и растерян в протесте здесь в Колонне , Германия— Author, Jasmyn Morning (@JasmynMorning) January 25, 2025
- 20 декабря 2024 года американский миллиардер Илон Маск выступил в поддержку ультраправой Альтернативы для Германии, стоящей на пророссийских позициях. В январе он провел онлайн-трансляцию с лидером политсилы Алис Вайдель.
- 31 декабря Шольц заявлял, что результат выборов в стране решать точно не "владельцам каналов социальных сетей".
- 17 января 2025 года немецкий канцлер сказал, что дружба Маска с ультраправыми грозит демократии в Европе.