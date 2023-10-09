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У Путіна вважають, що стосунки з Китаєм стали гіршими, ніж минулого року — Кулеба

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 09:36
У Путіна вважають, що стосунки з Китаєм стали гіршими, ніж минулого року — Кулеба - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Кремлі вважають, що стосунки РФ та Китаю стали гіршими, ніж 2022 року. Про це він повідомив у інтерв'ю Forbes Україна.

За його словами, Росія вважає, що стосунки із КНР за останній рік погіршилися.
Він зазначив, що Москва очікувала на більшу підтримку з боку Пекіна.
Дипломат згадав проблему Північної Кореї та запевнив, що Китай впливає на КНДР, але "не на 100%".

Щодо постачання озброєння Росії з боку Пхеньяна глава відомства сказав, що виникає питання про якість зброї, логістику та стабільність постачання.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО і США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Проте водночас заявляла про прихильність до принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Читайте також: Росія та Китай втрачають "порозуміння" про війну РФ проти України – ISW

Дмитро Гриниченко
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