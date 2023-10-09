У Путина считают, что отношения с Китаем стали хуже, чем в прошлом году — Кулеба
09.10.2023, 09:36
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кремле считают, что отношения РФ и Китая стали хуже, чем в 2022 году. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.
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По его словам, Россия считает, что отношения с КНР за последний год ухудшились.
Он отметил, что Москва ожидала большей поддержки со стороны Пекина.
Дипломат упомянул проблему Северной Кореи и заверил, что Китай влияет на КНДР, но "не на 100%".
Насчет поставок вооружения России со стороны Пхеньяна глава ведомства сказал, что возникает вопрос о качестве оружия, логистике и стабильности поставок.
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
- 7 августа 2023 года в МИД Китая заявили, что переговоры об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии "помогли укрепить международный консенсус".
- На переговорах об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии Китай "выглядел конструктивно и стремился показать, что он не Россия".
- Глава МИД Венгрии в Китае обвинил Европу в "глобализации войны". У Кулебы отреагировали.
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