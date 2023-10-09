У Путина считают, что отношения с Китаем стали хуже, чем в прошлом году — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кремле считают, что отношения РФ и Китая стали хуже, чем в 2022 году. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.

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По его словам, Россия считает, что отношения с КНР за последний год ухудшились.

Он отметил, что Москва ожидала большей поддержки со стороны Пекина.

Дипломат упомянул проблему Северной Кореи и заверил, что Китай влияет на КНДР, но "не на 100%".

Насчет поставок вооружения России со стороны Пхеньяна глава ведомства сказал, что возникает вопрос о качестве оружия, логистике и стабильности поставок.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

7 августа 2023 года в МИД Китая заявили, что переговоры об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии "помогли укрепить международный консенсус".

На переговорах об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии Китай "выглядел конструктивно и стремился показать, что он не Россия".

Глава МИД Венгрии в Китае обвинил Европу в "глобализации войны". У Кулебы отреагировали.

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