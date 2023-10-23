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У районі Павлограда пролунали вибухи. ЗСУ писали про загрозу удару балістикою

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 12:44
У районі Павлограда пролунали вибухи. ЗСУ писали про загрозу удару балістикою - Фото
Павлоград (Фото: Велике будівництво)

У районі Павлограда Дніпропетровської області пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Про це повідомили джерела LIGA.net на місцях.

За словами співрозмовників, вибух у районі Павлограда було чутно після 12:30.

Командування Повітряних сил заявляло про загрозу удару балістичними ракетами.

Офіційної інформації від влади наразі не було.

Проукраїнський канал Кримський вітер написав про нібито запуск ракети типу "Іскандер" із тимчасово окупованого півострова. Підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

  • Раніше стало відомо, що в ніч проти 23 жовтня на Кіровоградщині працювали Сили протиповітряної оборони. Також вибухи та робота ППО були у Хмельницькій області.
  • У ніч на 22 жовтня росіяни вдарили по терміналу Нової пошти у смт Коротич під Харковом, загинули шестеро людей.
  • Переглянути відео наслідків удару окупантів по селищу можна тут.

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Дмитро Гриниченко
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війнапавлоградповітряні силиДніпропетровська областьракетний удар

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