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В районе Павлограда прогремели взрывы. ВСУ писали об угрозе удара баллистикой

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 12:44
В районе Павлограда прогремели взрывы. ВСУ писали об угрозе удара баллистикой - Фото
Павлоград (Фото: Большое строительство)

В районе Павлограда Днепропетровской области прогремели взрывы, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. Об этом сообщили источники LIGA.net на местах.

По словам собеседников, взрыв в районе Павлограда был слышен после 12:30.

Командование Воздушных сил заявляло об угрозе удара баллистическими ракетами.

Официальной информации от властей пока не было.

Проукраинский канал Крымский ветер написал о якобы запуске ракеты типа "Искандер" с временно оккупированного полуострова. Подтвердить эту информацию пока невозможно.

  • Ранее стало известно, что в ночь на 23 октября в Кировоградской области работали Силы противовоздушной обороны. Также взрывы и работа ПВО были в Хмельницкой области.
  • В ночь на 22 октября россияне ударили по терминалу Новой почты в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек.
  • Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь. 

Читайте также: Одесская область. Из-за атаки "шахедами" начался пожар на припортовой инфраструктуре

Дмитрий Гриниченко
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