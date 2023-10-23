В районе Павлограда прогремели взрывы. ВСУ писали об угрозе удара баллистикой

В районе Павлограда Днепропетровской области прогремели взрывы, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. Об этом сообщили источники LIGA.net на местах.

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По словам собеседников, взрыв в районе Павлограда был слышен после 12:30.

Командование Воздушных сил заявляло об угрозе удара баллистическими ракетами.

Официальной информации от властей пока не было.

Проукраинский канал Крымский ветер написал о якобы запуске ракеты типа "Искандер" с временно оккупированного полуострова. Подтвердить эту информацию пока невозможно.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 октября в Кировоградской области работали Силы противовоздушной обороны. Также взрывы и работа ПВО были в Хмельницкой области.

В ночь на 22 октября россияне ударили по терминалу Новой почты в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек.

Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь.

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