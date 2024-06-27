У Росії заявляють про атаку на дослідний завод у Тверській області – відео
У Росії заявляють про нічну атаку безпілотників на Редкінський дослідний завод, розташований приблизно за 40 км від Твері. Відео публікують Telegram-канали.
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За даними одного з Telegram-каналів, завод потрапив під атаку близько 02:00 ночі, стверджують, що по території підприємства завдали удару три безпілотники, а через дві години атакував ще один дрон.
Пошкоджено трубопровід, дах та будівлю одного з цехів. Почалася пожежа. Постраждалих, як стверджується, немає: всіх працівників евакуювали.
Губернатор Тверської області Ігор Руденя визнав атаку і заявив, що на місці працюють екстрені служби, які "ліквідують наслідки падіння БпЛА".
Міноборони Росії заявило про нібито збиття чотирьох безпілотників над Тверською областю, двох – над Московською, ще одного – над Бєлгородською.
- У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.
- Міністерство оборони РФ заявило про знищення 87 дронів над територією РФ та окупованого Криму тієї ночі, вони заявляли про те, що в Ростовській області начебто було збито щонайменше 70 дронів.
- Очільник ГУР Буданов стверджує – Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську в Росії 14 червня.
- Вночі проти 15 червня безпілотники атакували Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії.
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