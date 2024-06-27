У Росії заявляють про атаку на дослідний завод у Тверській області – відео

Губернатор Тверської області визнав атаку і заявив, що на місці працюють екстрені служби

Редкінський дослідний завод (Фото: Вікіпедія)

У Росії заявляють про нічну атаку безпілотників на Редкінський дослідний завод, розташований приблизно за 40 км від Твері. Відео публікують Telegram-канали.

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За даними одного з Telegram-каналів, завод потрапив під атаку близько 02:00 ночі, стверджують, що по території підприємства завдали удару три безпілотники, а через дві години атакував ще один дрон.

Пошкоджено трубопровід, дах та будівлю одного з цехів. Почалася пожежа. Постраждалих, як стверджується, немає: всіх працівників евакуювали.

Губернатор Тверської області Ігор Руденя визнав атаку і заявив, що на місці працюють екстрені служби, які "ліквідують наслідки падіння БпЛА".

Міноборони Росії заявило про нібито збиття чотирьох безпілотників над Тверською областю, двох – над Московською, ще одного – над Бєлгородською.

ДОВІДКА. Редкінський дослідний завод виробляє, зокрема, авіаційне паливо. На сайті підприємства зазначається, що завод протягом кількох десятків років був виробником "унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості". Редкінський дослідний завод виробляє, зокрема, авіаційне паливо. На сайті підприємства зазначається, що завод протягом кількох десятків років був виробником "унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості".

У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.

Міністерство оборони РФ заявило про знищення 87 дронів над територією РФ та окупованого Криму тієї ночі, вони заявляли про те, що в Ростовській області начебто було збито щонайменше 70 дронів.

Очільник ГУР Буданов стверджує – Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську в Росії 14 червня.

Вночі проти 15 червня безпілотники атакували Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії.

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