В России заявляют об атаке на опытный завод в Тверской области – видео

Губернатор Тверской области признал атаку и заявил, что на месте работают экстренные службы

Редкинский опытный завод (Фото: Википедия)

В России заявляют о ночной атаке беспилотников на Редкинский опытный завод, который находится примерно в 40 км от Твери. Видео публикуют Telegram-каналы.

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По данным одного из Telegram-каналов, завод попал под атаку около 02:00 ночи, утверждают – по территории предприятия нанесли удар три беспилотника, а через два часа атаковал еще один дрон.

Поврежден трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Начался пожар. Пострадавших, как утверждается, нет: все работники были эвакуированы.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя признал атаку и заявил, что на месте работают экстренные службы, "ликвидирующие последствия падения БПЛА".

Минобороны России заявило о якобы сбитии четырех беспилотников над Тверской областью, двоих – над Московской, еще одного – над Белгородской.

СПРАВКА. Редкинский опытный завод производит, в частности, авиационное топливо. На сайте предприятия отмечается, что завод в течение нескольких десятков лет являлся производителем "уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности". Редкинский опытный завод производит, в частности, авиационное топливо. На сайте предприятия отмечается, что завод в течение нескольких десятков лет являлся производителем "уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности".

В ночь на 14 июня Ростовскую область России массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске, где расположен военный аэродром. Там базируются российские самолеты, которые наносят удары по Украине.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 87 дронов над территорией РФ и оккупированного Крыма той ночью, они заявляли о том, что в Ростовской области якобы было сбито не менее 70 дронов.

Глава ГУР Буданов утверждает – Силы обороны использовали не менее 70 беспилотников для атаки на аэродром Морозовска в России 14 июня.

Ночью на 15 июня беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский в Ростовской области России.

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