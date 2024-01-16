У Росії заявили, що під час удару по Одесі загинули офіцери з Чехії. МЗС країни: Казки
Російські пропагандисти поширюють неправдиві повідомлення про нібито загибель чеських офіцерів під час удару РФ по Одесі. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Чехії.
За словами дипломатів, заяви росіян про загибель чеських офіцерів в Одесі є брехнею.
"Дзвінок продзвенів, але російським казкам немає кінця. Нові сценарії виникають щодня і намагаються розколоти наше суспільство. Давайте не вірити російським казкам", – сказано в повідомленні.
Увечері та вночі на 1 січня російські загарбники атакували Одесу дронами-камікадзе типу Shahed, внаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі. Були прямі та осколкові влучання безпілотників по житлових будинках в Одесі, спалахували пожежі.
- У вересні 2023-го партія PRO виходила на антиурядові мітинги в Празі, вимагаючи, зокрема, припинити допомагати ЗСУ.
- У листопаді президент Чехії Петр Павел прогнозував, що 2024 рік буде складнішим за нинішній у війні Росії проти України. Він наголосив, що Україна не може проводити по два чи три наступи за один рік.
- У грудні він припустив, що в 2024 році в російсько-українській війні відбудеться "значне зрушення", але не на краще для України та союзників.
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