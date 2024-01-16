В России заявили, что при ударе по Одессе погибли офицеры из Чехии. МИД страны: Сказки

Чешские дипломаты опровергли фейк россиян о якобы гибели офицеров своей страны при ударе по Одессе

Одесса (Фото: скриншот с видео)

Российские пропагандисты распространяют ложные сообщения о якобы гибели чешских офицеров при ударе РФ по Одессе. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Чехии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам дипломатов, заявления россиян о гибели чешских офицеров в Одессе — это ложь.

"Звонок прозвенел, но российским сказкам нет конца. Новые сценарии возникают каждый день и пытаются расколоть наше общество. Давайте не верить российским сказкам", — сказано в сообщении.

Вечером и ночью на 1 января российские захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed, в результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие. Были прямые и осколочные попадания беспилотников по жилым домам в Одессе, возникли пожары.

В сентябре 2023-го партия PRO выходила на антиправительственные митинги в Праге, требуя среди прочего прекратить помогать ВСУ.

В ноябре президент Чехии Петр Павел прогнозировал, что 2024 год будет сложнее нынешнего в войне России против Украины. Он подчеркнул, что Украина не может проводить по два или три наступления за один год.

В декабре он предположил, что в 2024 году в российско-украинской войне произойдет "значительный сдвиг", но не в лучшую сторону для Украины и союзников.

Читайте также: Президент Чехии: Об "усталости от войны" могут говорить только Украина и РФ. Нас не бомбят